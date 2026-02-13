Politique : Le FDR et le PDS amorcent un rapprochement pour unifier l’opposition


Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ont entamé des discussions en vue d’une unification des forces d’opposition au Sénégal. Une délégation du FDR, conduite par son coordonnateur Oumar Sarr, a rencontré le PDS à la permanence Oumar Lamine Badji, pour mener des échanges. Les deux formations politiques ont longuement discuté de la situation politique nationale et de l’état organisationnel de l’opposition. 

 

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre, plusieurs points de convergence ont été identifiés entre les deux organisations. Le FDR a profité de cette occasion pour lancer un appel : « Il est temps que toutes les forces politiques de l’opposition se réunissent dans un seul cadre d’unité d’action », invitant ainsi le PDS à rejoindre et renforcer un front commun. De son côté, la délégation du PDS a remercié le FDR pour cette démarche et a rappelé l’engagement historique de son parti en faveur d’une opposition unie au Sénégal. Les représentants du parti ont également souligné que le contexte actuel, marqué par une grave crise économique et institutionnelle, nécessite une mobilisation nationale autour de la défense des libertés fondamentales, de l’intégrité du processus électoral et de la lutte contre la dégradation des conditions de vie des populations. 

 

Les événements tragiques survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), avec le décès du jeune étudiant Abdoulaye Ba, ont été évoqués comme une manifestation supplémentaire de la crise profonde dans laquelle s’enfonce le pays. À l’issue de cette rencontre qualifiée de « fructueuse » par les deux parties, la délégation du PDS s’est engagée à transmettre le compte rendu des discussions à son Secrétaire Général National. Le parti a indiqué qu’il informerait le FDR de sa décision « très prochainement ».

 
Vendredi 13 Février 2026
