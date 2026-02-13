Zac Mbao : Un vaste réseau de falsification de passeports démantelé…

Les forces de l’ordre du commissariat de Zac Mbao ont procédé ce jeudi à l’arrestation de cinq personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau criminel spécialisé dans la production de documents d’identité frauduleux. L’opération fait suite à des informations fiables signalant la présence d’un individu connu des services de police pour ses activités de falsification dans le quartier de la Cité Nar de Zac Mbao.







Selon Libération, les investigations ont permis de localiser le domicile du suspect principal. Lors de la descente, les enquêteurs ont découvert cinq personnes en pleine activité de contrefaçon, en possession de passeports sénégalais falsifiés ainsi qu’un arsenal complet de matériel destiné à la fabrication de faux papiers.







La saisie effectuée révèle que dix-sept photographies d’identité accompagnées d’informations personnelles concernant des ressortissants arabes et européens, un passeport vierge avec talon inexploité, cinq cartouches d’encre pour impression, sept dispositifs de datage, sept cachets multicolores, des feuilles blanches au format A4 utilisées pour la confection des documents, deux ordinateurs portables, trois clés USB, deux tubes de colle à papier, deux imprimantes dont une équipée pour l’impression photographique, un appareil de détection de faux documents, ainsi que deux talons vierges de cartes d’identité sénégalaises sans photo ni inscriptions ont été saisies.







Les cinq interpellés ont été identifiés comme étant deux ressortissants nigérians, Idriss Lékan et Arouna Amadou, ainsi que trois citoyens sénégalais répondant aux noms de Moustapha Diop, Ibrahima Diop et Fio Dabo.







Durant leur interrogatoire, les mis en cause ont admis que l’ensemble du matériel découvert servait effectivement à produire des documents contrefaits. Une fouille complémentaire menée au local commercial d’Ibrahima Diop, surnommé Boy Diop, situé dans le centre commercial El Malik à Dakar, a permis la découverte d’un ordinateur portable, d’une page arrachée d’un faux passeport comportant un visa Schengen, de deux carnets de vaccination internationaux vierges ainsi que divers autres documents suspects.







L’individu arrêté a déclaré résider à Saint-Louis mais utilise son bureau dakarois comme lieu de repos lors de ses déplacements dans la capitale.



Il s’avère également qu’Ibrahima Diop dit Boy Diop faisait l’objet d’un avis de recherche émis par le commissariat de Pikine dans le cadre d’une affaire impliquant un certain Pape Cissé, poursuivi pour fabrication et utilisation de faux documents. Ce dernier possédait des talons de passeport vierges ainsi que des feuilles de lamination et avait désigné Ibrahima Diop dit Boy Diop, domicilié à Saint-Louis, comme son complice. Le dossier est actuellement à l’instruction devant le cabinet du juge d’instruction de Pikine-Guédiawaye, a indiqué Libération.

