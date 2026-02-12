Sécurité des JOJ 2026 : la Gendarmerie va déployer 5 000 hommes, 500 véhicules et renforts aériens et maritimes

L’année 2026 s’annonce comme un tournant stratégique pour la Gendarmerie nationale du Sénégal, qui entend consolider les acquis de 2025 tout en répondant aux nouveaux défis sécuritaires. Face à la montée de l’insécurité routière, la modernisation des brigades de circulation et l’acquisition de radars intelligents, de lecteurs automatiques de plaques et d’une plateforme de gestion des amendes forfaitaires seront prioritaires. Lors de la présentation du rapport d'activité 2026, La gendarmerie Nationale a annoncé huit nouvelles brigades routières seront ainsi équipées pour réduire les accidents et améliorer la fluidité des flux, tandis que les campagnes de sensibilisation se poursuivront pour responsabiliser les usagers.



La lutte contre la migration irrégulière reste également au centre des actions prévues. Avec l’appui de l’Union européenne, la Gendarmerie déploiera sept nouveaux postes de surveillance routière et renforcera ses moyens nautiques pour sécuriser les zones côtières stratégiques. Ces dispositifs visent à prévenir les départs clandestins, à intercepter les réseaux de passeurs et à assurer une présence sécuritaire permanente dans les zones sensibles, notamment à Thiès, Fatick et Dakar.







Un enjeu majeur en 2026 sera la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, mobilisant près de 5 000 gendarmes et plus de 500 véhicules, appuyés par des unités fluviales, aériennes, canines et de cavalerie. Ce dispositif massif, déployé sur Dakar, Mbour et Jamyangyo, vise à garantir la sécurité des participants et des spectateurs tout en assurant une maîtrise rigoureuse des flux de circulation et des points sensibles. La Gendarmerie souligne la nécessité d’une coordination étroite entre ses unités, l’armée et la police nationale pour assurer le succès de cet événement international.

