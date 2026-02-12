Rapport-Migration irrégulière : plus de 2 700 migrants interceptés en 2025, le Sénégal au cœur des routes clandestines ( Gendarmerie)


Selon le rapport d'activité de la gendarmerie présenté à la presse ce jeudi 12 février 2026, en 2025, le Sénégal a été le point de départ de plus de 1 928 tentatives de départ vers l’Espagne à bord de 15 embarcations, révélant l’ampleur du trafic organisé par des réseaux de passeurs. Face à ce phénomène, la Gendarmerie nationale a déployé une stratégie coordonnée combinant prévention, contrôle et assistance aux migrants. Les opérations ont été concentrées dans les zones à risque, notamment Joal, Mbour, Kayar, Yenne et les îles du Saloum, avec le soutien de l’armée et de la police nationale dans le cadre de l’opération Djoko.

Ces actions ont permis de déjouer 44 tentatives de départ, d’interpeller 2 757 migrants, dont 1 503 étrangers et d’arrêter 72 convoyeurs, tout en saisissant 23 pirogues, a indiqué le Colonel Abdoulaye Camara, chef du centre de renseignement et des opérations de la Gendarmerie Nationale.  L’analyse comparée avec 2024 montre une diversification des nationalités des migrants, en provenance notamment de la Gambie, de la Guinée et du Mali, ainsi qu’une baisse légère des Sénégalais interceptés mais une forte hausse des étrangers. Les régions de Thiès, Fatick et Dakar concentrent la majorité des interceptions, soulignant l’efficacité du maillage territorial et du renseignement de la Gendarmerie.
Jeudi 12 Février 2026
Karim Ndiaye



