5 tonnes de drogue saisies : la Gendarmerie nationale assène un coup aux réseaux de trafic de stupéfiants en 2025


La lutte contre le trafic de stupéfiants s’est imposée en 2025 comme l’un des axes majeurs de l’action opérationnelle de la Gendarmerie nationale. Grâce au renforcement des dispositifs de prévention, de renseignement et d’intervention, 5 238 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis sur l’ensemble du territoire, informe la Gendarmerie Nationale lors de la présentation de son rapport annuel 2025. Les opérations les plus significatives ont été menées dans les régions de Thiès, Fatick et Dakar, confirmant l’efficacité des unités déployées sur les principaux axes routiers et zones à forte activité criminelle. Ces actions ont conduit à l’interpellation de 1 302 individus, majoritairement des hommes adultes évoluant dans le secteur informel, traduisant l’ampleur sociale et économique du phénomène.

 

Au delà du chanvre indien, qui représente plus de 90 % des drogues interceptées en 2025, la Gendarmerie nationale a également enregistré des saisies notables de drogues de synthèse, avec plus de 3 000 comprimés interceptés, principalement dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, identifiées comme des couloirs stratégiques du trafic transfrontalier. L’année a été marquée par une saisie exceptionnelle de 730 kg de cocaïne, dont 630 kg à Sangalkam, dans le département de Rufisque, infligeant un coup sévère aux réseaux internationaux de criminalité organisée.

Autres articles
Jeudi 12 Février 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sécurité des JOJ 2026 : la Gendarmerie va déployer 5 000 hommes, 500 véhicules et renforts aériens et maritimes

Sécurité des JOJ 2026 : la Gendarmerie va déployer 5 000 hommes, 500 véhicules et renforts aériens et maritimes - 12/02/2026

Gendarmerie nationale : le bilan 2025 ouvre la voie aux priorités et innovations pour 2026

Gendarmerie nationale : le bilan 2025 ouvre la voie aux priorités et innovations pour 2026 - 12/02/2026

[ Contribution ] Retour sur la barbarie des FDS : mémoire d’un étudiant rescapé (Pathé Baïla Barry)

[ Contribution ] Retour sur la barbarie des FDS : mémoire d’un étudiant rescapé (Pathé Baïla Barry) - 12/02/2026

Incendies, noyades, causes indéterminées : la Gendarmerie nationale alerte sur la progression des décès non criminels

Incendies, noyades, causes indéterminées : la Gendarmerie nationale alerte sur la progression des décès non criminels - 12/02/2026

62 % de la criminalité au Sénégal liée au vol de bétail : un défi sécuritaire et économique

62 % de la criminalité au Sénégal liée au vol de bétail : un défi sécuritaire et économique - 12/02/2026

Affaire des 18 supporters sénégalais : Le procès encore renvoyé au 19 février

Affaire des 18 supporters sénégalais : Le procès encore renvoyé au 19 février - 12/02/2026

Collecte et traitement des données personnelles : la CDP publie son rapport du 4ᵉ trimestre 2025

Collecte et traitement des données personnelles : la CDP publie son rapport du 4ᵉ trimestre 2025 - 12/02/2026

Ordonnance de la chambre d’accusation sur le cas Farba Ngom: Le Forum du Justiciable appelle le Procureur général à ne pas se pourvoir en cassation

Ordonnance de la chambre d’accusation sur le cas Farba Ngom: Le Forum du Justiciable appelle le Procureur général à ne pas se pourvoir en cassation - 12/02/2026

Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN décrètent une cessation de toute activité pédagogique...

Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN décrètent une cessation de toute activité pédagogique... - 12/02/2026

Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026

Assemblée nationale : Le parlement dévoile son agenda législatif de février-mars 2026 - 12/02/2026

« Ce sont les auteurs des actes barbares qui méritent la garde à vue »: Le Forum du Justiciable interpelle le procureur

« Ce sont les auteurs des actes barbares qui méritent la garde à vue »: Le Forum du Justiciable interpelle le procureur - 12/02/2026

3ᵉ Journée de solidarité de l’Amicale des Femmes de la LONASE : la générosité au cœur de l’action

3ᵉ Journée de solidarité de l’Amicale des Femmes de la LONASE : la générosité au cœur de l’action - 12/02/2026

Les Mercredis de l’AJSPD : Le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam clarifie le blocage des négociations entre les acteurs de la santé et le gouvernement

Les Mercredis de l’AJSPD : Le président de l’ASAS, Mballo Dia Thiam clarifie le blocage des négociations entre les acteurs de la santé et le gouvernement - 12/02/2026

Jaxaay : démantèlement d’un gang spécialisé dans le vol de motos

Jaxaay : démantèlement d’un gang spécialisé dans le vol de motos - 12/02/2026

Homosexualité et transmission volontaire du VIH Sida : Mballo Dia Thiam demande l’adoption d’une loi d’examen prénuptial pour la réduction du taux de prévalence

Homosexualité et transmission volontaire du VIH Sida : Mballo Dia Thiam demande l’adoption d’une loi d’examen prénuptial pour la réduction du taux de prévalence - 12/02/2026

UCAD- Suspension des amicales : le Collectif des Amicales dénonce une “décision autoritaire”, une “tentative d’étouffement” et exige vérité et justice… l’UCAD au bord d’une nouvelle crise majeure

UCAD- Suspension des amicales : le Collectif des Amicales dénonce une “décision autoritaire”, une “tentative d’étouffement” et exige vérité et justice… l’UCAD au bord d’une nouvelle crise majeure - 12/02/2026

Autonomisation des femmes, lutte contre les MGF : La chanteuse Dieyna Baldé s’engage auprès des filles et des femmes de Kolda…

Autonomisation des femmes, lutte contre les MGF : La chanteuse Dieyna Baldé s’engage auprès des filles et des femmes de Kolda… - 12/02/2026

Promesses de campagne contre l'homosexualité : le maire de Thiès-Ouest Mamadou Djitté dit ses quatre vérités...

Promesses de campagne contre l'homosexualité : le maire de Thiès-Ouest Mamadou Djitté dit ses quatre vérités... - 12/02/2026

Abus de confiance : Modou Mbengue condamné à payer 10,3 millions FCFA à la députée Amy Ndiaye Gniby

Abus de confiance : Modou Mbengue condamné à payer 10,3 millions FCFA à la députée Amy Ndiaye Gniby - 12/02/2026

UCAD : Le Conseil académique suspend les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre

UCAD : Le Conseil académique suspend les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre - 12/02/2026

La responsable des femmes de la RV convoquée : Thierno Alassane Sall prend la parole

La responsable des femmes de la RV convoquée : Thierno Alassane Sall prend la parole - 11/02/2026

Incidents violents à l’UCAD : 109 étudiants assistés par l’AJAS à la Sûreté Urbaine… d’autres interpellations signalées

Incidents violents à l’UCAD : 109 étudiants assistés par l’AJAS à la Sûreté Urbaine… d’autres interpellations signalées - 11/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : « Nous devons assumer entièrement la responsabilité... » (Waly Diouf Bodian)

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : « Nous devons assumer entièrement la responsabilité... » (Waly Diouf Bodian) - 11/02/2026

Mort d’Adama Traoré: le non-lieu est définitif, la famille se tourne vers la justice européenne

Mort d’Adama Traoré: le non-lieu est définitif, la famille se tourne vers la justice européenne - 11/02/2026

Sous la pression des États-Unis, Zelensky prévoit des élections pour le mois de mai

Sous la pression des États-Unis, Zelensky prévoit des élections pour le mois de mai - 11/02/2026

Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda)

Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda) - 11/02/2026

Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...

Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale... - 11/02/2026

Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop

Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop - 11/02/2026

Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire

Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire - 11/02/2026

UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus

UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus - 11/02/2026

RSS Syndication