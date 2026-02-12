5 tonnes de drogue saisies : la Gendarmerie nationale assène un coup aux réseaux de trafic de stupéfiants en 2025

La lutte contre le trafic de stupéfiants s’est imposée en 2025 comme l’un des axes majeurs de l’action opérationnelle de la Gendarmerie nationale. Grâce au renforcement des dispositifs de prévention, de renseignement et d’intervention, 5 238 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis sur l’ensemble du territoire, informe la Gendarmerie Nationale lors de la présentation de son rapport annuel 2025. Les opérations les plus significatives ont été menées dans les régions de Thiès, Fatick et Dakar, confirmant l’efficacité des unités déployées sur les principaux axes routiers et zones à forte activité criminelle. Ces actions ont conduit à l’interpellation de 1 302 individus, majoritairement des hommes adultes évoluant dans le secteur informel, traduisant l’ampleur sociale et économique du phénomène.







Au delà du chanvre indien, qui représente plus de 90 % des drogues interceptées en 2025, la Gendarmerie nationale a également enregistré des saisies notables de drogues de synthèse, avec plus de 3 000 comprimés interceptés, principalement dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, identifiées comme des couloirs stratégiques du trafic transfrontalier. L’année a été marquée par une saisie exceptionnelle de 730 kg de cocaïne, dont 630 kg à Sangalkam, dans le département de Rufisque, infligeant un coup sévère aux réseaux internationaux de criminalité organisée.

