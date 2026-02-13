Coalition Diomaye Président : Aminata Touré annonce l’auto-exclusion de Bougar Diouf aprés son soutien à Macky Sall

La présidente de la Coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a annoncé l’auto-exclusion de Bougar Diouf de la coalition, à la suite d’une prise de position jugée contraire aux engagements collectifs.



Dans un message adressé aux membres de la coalition depuis la Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne, Aminata Touré indique que, malgré une mise en garde préalable, Bougar Diouf a tenu une conférence de presse au nom de son parti appelant à soutenir la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



« Par conséquent, Monsieur Bougar Diouf s’est auto-exclu de la Coalition Diomaye Président et n’est plus membre de notre coalition », a-t-elle déclaré.



La responsable politique a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de la discipline au sein de la coalition. Elle souligne que les membres sont « résolument engagés à soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye », conformément aux lettres d’engagement signées.



Elle a également déploré la divulgation rapide des délibérations internes dans l’espace public, annonçant qu’une vérification minutieuse sera menée et que le groupe, qui compte 396 membres, sera reformaté pour des raisons de sécurité organisationnelle.

