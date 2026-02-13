Célébration du 4 avril dans la cité du rail: Les maires de Thiés se réunissent pour parler d'une seule voix...

Dans une note rendue publique, il a été informé qu'en prélude à la célébration de la fête de l’Indépendance 2026 à Thiès, les maires de Thiès, à savoir le maire de la Ville Babacar Diop et les maires des autres communes tels Me Ousmane Diagne de Thiès-Est et Mamadou Diakhaté de Thiès-Nord, se sont réunis afin "d’identifier et de hiérarchiser les priorités à soumettre au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en vue d’accélérer le développement de la ville".
Selon la même source, les échanges ont notamment porté sur "l’élaboration d’un portefeuille structuré de doléances, destiné à accompagner la dynamique de transformation de Thiès."
À noter que seul le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, était empêché pour cause d'obligation professionnelle, a-t-on précisé dans la même note...
Autres articles
-
Cybercriminalité et protection des enfants : la Police lance sa plateforme nationale de signalement en ligne
-
Air France décolle vers plus de confort à Dakar: La DG Anne Rigail annonce de meilleures prestations pour les clients
-
Politique : Le FDR et le PDS amorcent un rapprochement pour unifier l’opposition
-
Saint-Louis : démantèlement d’un réseau présumé de proxénétisme et de traite d’êtres humains
-
Situation économique, universitaire...: l'analyse froide de l'ex-députée Maimouna Sène