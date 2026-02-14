Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République)







Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a ordonné l’ouverture d’une enquête exhaustive suite aux violents affrontements survenus le 9 février 2026 sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.







Dans un communiqué rendu public ce samedi, le maître des poursuites indique que les heurts, qui ont opposé des étudiants et des éléments de la Police nationale, ont causé d’importants dégâts matériels et fait de nombreux blessés. La gravité des faits a conduit le procureur de la République à déclencher immédiatement une procédure judiciaire. La Sûreté urbaine a été saisie pour identifier les responsabilités liées aux incidents, tandis que la Division des investigations criminelles a été chargée d’établir les causes et circonstances du décès de Monsieur Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine.







Les investigations ont déjà donné lieu à plusieurs actes, notamment des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie. Selon le communiqué officiel, les éléments disponibles à ce stade ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime. Le Procureur de la République appelle à la retenue et au respect du cours normal de la justice, dans l’attente des conclusions définitives de l’enquête.

