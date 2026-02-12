Gendarmerie nationale : le bilan 2025 ouvre la voie aux priorités et innovations pour 2026

Lors de la présentation des résultats de la Gendarmerie nationale pour l’année 2025, le Général de division Martin Faye, Haut-commandant et Directeur de la Justice militaire, a souligné les avancées significatives réalisées sur l’ensemble du territoire. La Gendarmerie a intensifié ses actions dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la sécurisation des zones frontalières et la gestion des flux migratoires. Selon le Général Martin Faye, ces résultats sont le fruit d’un engagement quotidien des hommes et femmes de la Gendarmerie, qui mettent leur vie au service de la sécurité des citoyens et de la stabilité nationale.







Le Haut commandant a également insisté sur la perspective 2026, marquée par une vigilance accrue face à toutes les infractions, des vols de bétail à la cybercriminalité, tout en intégrant les risques sanitaires et les dossiers sensibles. Le plan stratégique 2025-2029, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050, prévoit le renforcement du maillage territorial, la modernisation des moyens opérationnels et l’optimisation des dispositifs de contrôle. La coopération avec les partenaires internationaux – Union européenne, États-Unis, et gendarmeries étrangères – et la collaboration avec la presse et les citoyens demeurent des piliers essentiels pour assurer l’efficacité et la transparence de l’action de la Gendarmerie.







Enfin, le Général Martin Faye a rappelé que l’action de la Gendarmerie s’inscrit dans une logique de professionnalisme, d’intégrité et de proximité avec la population. Les priorités de 2026 incluent la sécurisation des zones sensibles, le maintien de l’ordre public, la protection des citoyens et la prévention des menaces transversales. En dépit des défis importants, la Gendarmerie nationale affirme sa détermination à poursuivre sa mission de paix, de stabilité et de sécurité, en consolidant les acquis et en anticipant les nouvelles menaces pour un Sénégal résilient et sûr.

