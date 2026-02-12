62 % de la criminalité au Sénégal liée au vol de bétail : un défi sécuritaire et économique

Le vol de bétail s’est imposé en 2025 comme l’une des principales formes de criminalité classique au Sénégal, représentant à lui seul 62 % des faits enregistrés par la Gendarmerie nationale. Au total, 1 029 cas ont été recensés, portant sur 3 506 animaux dérobés, un niveau qui confirme l’ampleur du phénomène et son impact direct sur le secteur de l’élevage. Cette criminalité, profondément ancrée dans les zones pastorales, constitue un défi sécuritaire majeur et un enjeu économique sensible pour les communautés rurales, dont les moyens de subsistance reposent largement sur le cheptel.







Face à cette menace persistante, l’action de la Gendarmerie nationale a permis l’interpellation de 1 321 individus et la récupération de 1 062 têtes de bétail, soit près de 30 % des animaux volés. La proportion limitée de bétail retrouvé s’explique notamment par la rapidité de l’abattage clandestin, qui complique la traçabilité et entrave les opérations de restitution. Les régions de Thiès, Diourbel, Kaffrine, Louga, Saint Louis et Tambacounda figurent parmi les plus touchées, en raison de leur forte activité pastorale. Pour y faire face, la Gendarmerie nationale renforce la surveillance, adapte ses dispositifs opérationnels et mise sur une meilleure traçabilité du bétail afin de contenir durablement ce fléau.

