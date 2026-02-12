Affaire des 18 supporters sénégalais : Le procès encore renvoyé au 19 février

Le dossier des 18 supporters interpellés le 18 janvier dernier a connu un nouveau rebondissement ce jeudi au Tribunal de première instance de Rabat. Entendus sur le fond en l’absence de leurs avocats, les prévenus ont vu leur affaire reportée à une date ultérieure. Après cinq heures d’audience, le tribunal a fixé la plaidoirie au jeudi 19 février 2026, soit dans une semaine.
L’absence des conseils de la défense lors de cette audience soulève des questions sur les conditions dans lesquelles les prévenus ont été entendus. Les 18 supporters, qui sont détenus depuis près d’un mois, attendront donc encore sept jours avant que leurs avocats puissent plaider leur cause devant le tribunal.
