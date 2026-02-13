Tensions et violences policières à l’UCAD: Aliou Sané, ancien coordonnateur de Y’En A Marre demande des comptes au ministre de l’Intérieur

L’ancien coordinateur du mouvement citoyen Y’En A Marre, a rendu public une déclaration à l’encontre du ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, suite à des violences à l’université qui ont causé un mort et plusieurs blessés graves. Dans un texte sur Facebook, le membre de la société civile pose un dilemme au ministre du gouvernement. Aliou Sané estime que « soit ce dernier a délibérément tenté de manipuler l’opinion publique dans un contexte qu’il qualifie de barbarie policière, soit l’ensemble de ses services de renseignement ont été induits en erreur, ce qui constituerait selon lui une défaillance encore plus alarmante. »







L’ancien leader du mouvement Y’En A Marre n’hésite pas à établir une comparaison avec l’ancien régime en affirmant que le ministre actuel « ne fait pas mieux qu’Antoine Félix Diome sous Macky Sall ». Une référence à l’ancien ministre de l’Intérieur souvent critiqué pour sa gestion des manifestations et des troubles à l’ordre public.







Pour Aliou Sané, dans un pays où les citoyens sont véritablement respectés, le ministre devrait apporter des explications publiques convaincantes, faute de quoi sa place ne serait plus légitime au sein d’un gouvernement de la République. Il étend également ses critiques au ministre de l’Enseignement Supérieur, qu’il évoque brièvement en appelant à la libération des étudiants.

