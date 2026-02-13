Lutte contre l’exploitation illégale de l’or à Kédougou : 13 dragues détruites à Saraya

Une nouvelle opération de sécurisation menée dans l’Est du pays a permis la destruction de plusieurs équipements utilisés dans l’exploitation clandestine de l’or. Le détachement du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) n°2 de Saraya, relevant de la Gendarmerie nationale, a neutralisé du matériel appartenant à des exploitants illégaux d’or alluvionnaire, le 10 février 2026.



L’intervention s’est déroulée lors d’une mission de surveillance sur la Falémé, entre les localités de Saeinsoutou et Bandincoto, dans le département de Saraya.



Selon une note publiée sur les plateformes digitales de la Gendarmerie, les éléments du GARSI 2 ont découvert et détruit : treize (13) dragues ; deux (02) groupes électrogènes.



D’après les autorités, ces équipements participaient non seulement à l’exploitation illégale des ressources minières, mais contribuaient également à la dégradation accélérée de l’environnement, notamment le long du fleuve Falémé.

