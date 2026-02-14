KOLDA : Campagne de contrôle et de sensibilisation contre les accidents de la circulation par l’ANASER…

76 véhicules contrôlés, 45 infractions diverses relevées, 12 véhicules immobilisés et 125 mille francs d’amende forfaitaire est le bilan de l’opération de contrôle mixte conduite par l’agence nationale de la sécurité routière (ANASER), ce matin à Kolda. Ainsi, l'ANASER et son DG Atoumane Sy ont procédé aussi à une cérémonie de sensibilisation à la gare routière communale avec les acteurs du secteur, ce vendredi 13 février après Tambacounda et Vélingara. D’après, les explications, le facteur humain demeure une cause des accidents notamment la distraction au volant signe d'indiscipline et d'ignorance du code de la route. Ce sont toutes ces raisons qui font que le directeur général de l'agence nationale de la sécurité routière est depuis quelque temps sur le terrain pour sensibiliser les usagers sur ces dangers.

‎Dans la foulée, l'ANASER a rappelé aux transporteurs à faire preuve de prudence sur les routes. Mais aussi, cet échange a permis de d’interpeller les chauffeurs à être en règle pour la sécurité de tout le monde.

Dans le même sens, les conducteurs de taxis moto et de véhicules doivent éviter les excès de vitesse et respecter surtout le code de la route. Aussi, le gouvernement a entrepris un vaste programme de renouvellement du parc automobile afin de réduire les accidents de la circulation.

‎À en croire Atoumane Sy, « il est temps qu'on fasse une évaluation pour trouver des solutions adéquates aux accidents. D'ailleurs, les assises récentes du transport public sous la houlette du président de la République et du Premier ministre en sont un parfait exemple. Aujourd’hui, il est important de signaler que les véhicules dit « cheikhou chérifou » sont la cause de plusieurs accidents mortels. Mais aussi, le dépassement dangereux sur la route et le non port de la ceinture de sécurité sont des facteurs aggravants. »

À cela, il ajoute : « il faut se défaire du laxisme lié aux visites techniques souvent cause d'accidents et toutes les défaillances liées à la vétusté des véhicules et des organes. Pour plus de rigueur, il faudrait corser les amendes liées aux accidents pour les réduire... »

‎Bouly Diédhiou, président de la gare routière, soutient qu’il faut continuer à sensibiliser car c'est le seul moyen de réduire les accidents. Et la méconnaissance des textes induit souvent à des dérapages dans leur corporation.

Dans la même dynamique, le préfet Mbassa Sène n'a pas manqué d'inviter les usagers de la route à conduire avec responsabilité et discipline. D'ailleurs, il rappelle que la vie humaine est sacrée, d'où l'importance d'être prudent sur les routes.