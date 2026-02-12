Incendies, noyades, causes indéterminées : la Gendarmerie nationale alerte sur la progression des décès non criminels

Les décès d’origine non criminelle connaissent une progression inquiétante au Sénégal, selon les données officielles de la Gendarmerie nationale pour l’année 2025. Au total, 863 cas ont été recensés, contre 717 en 2024, avec une hausse marquée du nombre de victimes. Les causes dites « inconnues » demeurent majoritaires avec 342 décès, suivies des incendies ayant causé 173 morts et des noyades qui ont emporté 140 personnes. Ces chiffres, en constante augmentation, traduisent une réalité préoccupante qui dépasse le simple cadre sécuritaire et interpelle l’ensemble de la société.







Face à ce phénomène, la Gendarmerie nationale renforce ses missions de constatation et d’investigation afin de déterminer avec précision les causes des décès, tout en privilégiant une approche axée sur la prévention, la régulation et l’assistance. Des actions de sensibilisation sont menées dans les zones à risque, notamment les communautés côtières, tandis que les patrouilles sont intensifiées dans les sites d’orpaillage et les zones clandestines. L’analyse régionale met en évidence des foyers particulièrement touchés, dont Dakar, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Ziguinchor, appelant à un renforcement coordonné des dispositifs de sécurité et de prévention.

