Cybercriminalité et protection des enfants : la Police lance sa plateforme nationale de signalement en ligne

La Police nationale du Sénégal a procédé, ce jeudi 12 février 2026, au lancement officiel de sa plateforme de signalement des infractions cybercriminelles.
La cérémonie a été présidée par le Commissaire divisionnaire Moustapha Diouf, Directeur adjoint de la Police judiciaire, à la Direction de la Formation (ex-École nationale de Police).
Accessible à l’adresse https://signalementcyber.dgpn.
Selon les autorités policières, ce dispositif vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la DSC en matière de prévention, de détection, d’investigation et de traitement des infractions liées à la cybercriminalité, notamment celles touchant les mineurs.
La présentation technique de la plateforme a été assurée par le Commissaire de Police Pape Mamadou Djidiack Faye, Chef de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité.
L’événement a réuni plusieurs structures intervenant dans les domaines de la cybersécurité et de la protection de l’enfance, notamment : l’UNICEF ; la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfant (CAPE) ; SOS Villages d’Enfants ; la Direction générale de l’Administration pénitentiaire ; la Direction générale des Douanes ; le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) ; le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ; Expresso Sénégal.
Les participants ont salué l’initiative, estimant que ce projet arrive à point nommé face à la recrudescence des infractions commises en ligne.
La Police nationale invite ainsi les citoyens à s’approprier cette plateforme et à signaler tout contenu ou comportement suspect, réaffirmant sa mobilisation constante pour la protection des populations, en particulier des enfants.
-
Célébration du 4 avril dans la cité du rail: Les maires de Thiés se réunissent pour parler d'une seule voix...
-
Air France décolle vers plus de confort à Dakar: La DG Anne Rigail annonce de meilleures prestations pour les clients
-
Politique : Le FDR et le PDS amorcent un rapprochement pour unifier l’opposition
-
Saint-Louis : démantèlement d’un réseau présumé de proxénétisme et de traite d’êtres humains
-
Situation économique, universitaire...: l'analyse froide de l'ex-députée Maimouna Sène