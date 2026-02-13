Cybercriminalité et protection des enfants : la Police lance sa plateforme nationale de signalement en ligne

La Police nationale du Sénégal a procédé, ce jeudi 12 février 2026, au lancement officiel de sa plateforme de signalement des infractions cybercriminelles.



La cérémonie a été présidée par le Commissaire divisionnaire Moustapha Diouf, Directeur adjoint de la Police judiciaire, à la Direction de la Formation (ex-École nationale de Police).



Accessible à l’adresse https://signalementcyber.dgpn. sn/, la plateforme a été initiée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), avec l’appui de l’UNICEF, dans le cadre du renforcement de la protection des enfants en ligne.



Selon les autorités policières, ce dispositif vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la DSC en matière de prévention, de détection, d’investigation et de traitement des infractions liées à la cybercriminalité, notamment celles touchant les mineurs.



La présentation technique de la plateforme a été assurée par le Commissaire de Police Pape Mamadou Djidiack Faye, Chef de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité.



L’événement a réuni plusieurs structures intervenant dans les domaines de la cybersécurité et de la protection de l’enfance, notamment : l’UNICEF ; la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfant (CAPE) ; SOS Villages d’Enfants ; la Direction générale de l’Administration pénitentiaire ; la Direction générale des Douanes ; le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) ; le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ; Expresso Sénégal.



Les participants ont salué l’initiative, estimant que ce projet arrive à point nommé face à la recrudescence des infractions commises en ligne.



La Police nationale invite ainsi les citoyens à s’approprier cette plateforme et à signaler tout contenu ou comportement suspect, réaffirmant sa mobilisation constante pour la protection des populations, en particulier des enfants.

