Viol suivi de meurtre d'une fillette à Malika : le ministère de la Famille condamne et demande l'application de la loi

Dans une note lue par Dakaractu, le ministère de la Famille et des solidarités condamne le viol suivi du meurtre de la jeune fille Souadou Sow à Malika. Il condamne l'acte ignoble et demande l'application de la loi dans sa rigueur.



"Nous avons appris avec une très grande peine la mort atroce de Souadou Sow, une mineure âgée seulement de 12 ans victime d'une tentative de viol suivie de meurtre.



Le Sénégal, sous l'égide du ministère en charge de la Famille, a fait voter en 2020 la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie en vue de bannir de tels actes de notre société", fait savoir le communiqué.



Sur ce, le ministère de la famille et des solidarités présente à la famille de Souadou ses condoléances les plus émues et s'engage à leur apporter le soutien du gouvernement.