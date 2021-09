Ville de Rufisque / Locales 2022 : Ismaïla Madior Fall subventionne les 22 ASC de Rufisque Est et le club de basket à hauteur de 5.000.000 FCFA

Les 22 ASC de la commune de Rufisque Est, accompagnées de leurs comités de supporters ont reçu une somme de 200 000 FCFA chacune des mains du Ministre d’État, Ismaïla Madior Fall, candidat à la candidature à la ville de Rufisque.



En plus, les deux zones et le club de basket ont été aussi subventionnés. Ainsi, c'est une enveloppe de 5 000 000 f cfa qui a été mise à la disposition du mouvement sportif. C’était lors d’une cérémonie de remise organisée ce 23 septembre 2021 à Rufisque. En plus des ASC, le Basket et les deux de zones ont été aussi subventionnés, a fait savoir le Ministre d’État qui n’est pas à sa première action.



En effet, faut-il le rappeler, en 2018 ce sont 83 ASC issues de toutes les communes de Rufisque qui ont eu à recevoir des équipements sportifs qui les avaient aidées lors des préparatifs de leurs compétitions. « L’idée originelle était de doter les ASC en équipement sportif. Mais lorsque j’ai reçu les représentants des Asc, ils m’ont fait savoir que pour la plupart les ASC n'avaient pas ce problème. Les problèmes étaient d’ordre pécuniaire. Elles ont des charges et elles ont préféré être appuyées financièrement. C’est pour cela que j'ai renoncé à l’idée originelle pour leur donner directement une subvention… », dira Ismaïla Madior Fall.



Cette formule qui va permettre aux Asc et leurs Comités de supporters de recevoir des subventions pour faire face aux dépenses liées aux préparatifs des compétitions, sera élargie aux communes de Rufisque Ouest et de Rufisque Nord…