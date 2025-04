Vidéo d’un enfant violemment frappé à saint-louis : trois hommes écroués, le procès fixé au 17 avril

Saint-Louis est en émoi après la diffusion d’une vidéo bouleversante montrant un adolescent de 15 ans, battu avec une extrême violence. Abdoulaye Diakhaté, âgé de 35 ans, y est vu en train de frapper son neveu à l’aide d’un câble, pendant que deux autres individus, Arona Wade (24 ans) et Leity Ndiaye (23 ans), maintiennent fermement l’enfant pour l’empêcher de se débattre.







L’indignation générale provoquée par ces images choquantes a conduit à l’ouverture rapide d’une enquête. Les trois mis en cause ont été arrêtés par les agents du commissariat de Saint-Louis, puis déférés dans la journée d’hier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour « maltraitance et sévices corporels sur un enfant mineur », une infraction particulièrement grave aux yeux de la loi.







Ils ont passé leur première nuit en détention, dans l’attente de leur comparution devant le tribunal des flagrants délits de Saint-Louis, prévue pour le 17 avril prochain.