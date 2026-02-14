Kaolack : « Delloo Njukkel » : Le trophée de la CAN présenté aux kaolackois


Kaolack : « Delloo Njukkel » : Le trophée de la CAN présenté aux kaolackois
Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a été présenté, ce samedi 14 février 2026, aux populations de Kaolack, dans le cadre d’une tournée dénommée « Delloo Njukkel », sous la houlette de la Fédération Sénégalaise de football (FSF). Avec des drapeaux, maillots et foulards à l'effigie de l'équipe nationale de football, les populations ont ainsi profité de ces moments de joie, le temps d'une matinée que d'aucuns garderont bien enfoui dans leurs mémoires pour toute une vie.
 
Le trophée a d’abord été présenté au Gouverneur, Mouhamadou Moctar Watt. Il a ensuite été exhibé au cours d’une procession à travers plusieurs grandes artères de la commune et enfin exposé au niveau du Stade Lamine Guèye, en présence des autorités administratives, locales, des acteurs du sport et des populations.
 
Les autorités qui ont pris la parole, ont tour à tour félicité l'ensemble des joueurs et le staff et surtout le coach, Pape Thiaw qui par leur courage, ont pu renverser le Maroc. Dans son speech, le préfet de Kaolack qui a représenté le gouverneur, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations « pour accueillir dignement le trophée. Latyr Ndiaye a également prié pour que le Sénégal remporte les prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations.
Samedi 14 Février 2026
Fallou Galass Sylla



