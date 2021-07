Verdict de l'affaire des danseurs de Wally Seck : Me Abdoulaye Tall parle d'une peine d'avertissement.

« C'est une peine d'avertissement », a déclaré Me Abdoulaye Tall après la décision rendue par le juge des flagrants délits de Dakar sur l'affaire des deux danseurs de Wally Seck.



Selon l’avocat, le tribunal a compris l'intention des danseurs. « Ils n'étaient pas du tout dans le but d'outrager publiquement à la pudeur. Sauf qu'ils ont commis une erreur et le tribunal a ramené les faits à leur intime proportion et a infligé une peine d'avertissement », a-t-il dit tout en espérant que les concernés vont en tirer toutes les conséquences et seront orientés vers d'autres choix.