Verdict Affaire Adji Sarr- Ousmane Sonko : "La justice sénégalaise a prouvé encore une fois son indépendance, son professionnalisme et sa crédibilité (Apr).

Dans un communiqué, l'Alliance pour la République est revenue sur la décision de la justice relative à l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko. "La Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar a rendu ce jour 1er juin 2023, sa décision dans l’affaire opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko, en condamnant le leader du Pastef à deux années de prison ferme, assorties d’une peine d’amende et à verser des dommages et intérêts d’un montant de 20 millions de francs à verser à Adji Sarr. Il est donc établi, sur la base de faits soumis à l’appréciation du juge, que Ousmane Sonko est coupable d’actes indécents, pervers et vicieux sur une personne, Adji Sarr en l’occurrence, qui n’avait pas atteint l’âge de 21 ans."

Ladite formation politique de se féliciter de l'impartialité de la justice tout en chargeant Ousmane Sonko. "Par cette décision qui requalifie les faits d’actes sexuels multiples, obscènes, pervers et de débauche, la justice sénégalaise a prouvé encore une fois son indépendance, son professionnalisme et sa crédibilité. Cette décision qui consacre la vérité judiciaire dans l’Affaire dite Sweet Beauté a définitivement clos le débat sur le complot qui n’existerait que dans la tête de Sonko et de ses sbires. En bon droit, la Chambre criminelle a tranché, car elle a la prérogative de requalifier les faits et de sanctionner en appliquant les articles 318 et suivants du Code pénal et l’article 336 du Code de procédure pénale".

Le respect de la décision de la justice, tel est l'appel de l'Apr à l'endroit des sénégalais en pointant du doigt les pyromanes. "L’Alliance Pour la République appelle tous nos compatriotes au respect de cette décision impartiale sur une affaire de mœurs, qui certes, écarte le viol malgré l’absence du prévenu, mais elle n’en reste pas moins infamante pour Ousmane Sonko dès lors que la justice a retenu les mêmes faits. L’Alliance de la République met en garde les groupuscules extrémistes, violents qui veulent semer le trouble en violant les règles démocratiques et remettre en cause nos acquis sociaux et économiques. L’Alliance Pour la République appelle tous ses militants et responsables ainsi que ceux de la Coalition Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Coalition de la majorité

présidentielle à la vigilance et à la mobilisation."