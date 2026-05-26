Assemblée nationale : Diomaye saisit le Conseil constitutionnel avant le vote sur Sonko

Il observe, il écoute, il n’improvise pas. Pendant que les députés de Pastef s’activent pour faire réintégrer Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye prend les devants. Selon Les Échos, le chef de l’État a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter un avis sur la légalité de la démarche envisagée par les élus de son ex-parti. Une façon, pour lui, de placer la question sur le terrain du droit avant qu’elle ne bascule sur celui du rapport de force.



On ignore à ce stade à quelle heure les sept sages se réuniront pour examiner la requête. Mais une chose est certaine : leur avis devra être connu avant 9 heures ce matin, heure à laquelle la séance est attendue. Le temps presse, et chacun le sait.