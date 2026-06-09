Vélingara (Kolda) : La foudre tue un étudiant de 23 ans...


Vélingara (Kolda) : La foudre tue un étudiant de 23 ans...
‎À Vélingara, un étudiant a été foudroyé au quartier Thiankang pendant la  forte pluie qui s'est abattue ce lundi 08 juin. 
Ainsi, le jeune Issa Diallo est parti à la fleur de l'âge, laissant tout un quartier dans l'émoi. 
D'après les témoins, l'incident est survenu vers 23 heures à l'heure où un violent orage se déversait dans la commune.
‎Ce drame remet au goût du jour l'importance de disposer de paratonnerres à titre de protection civile pendant l'hivernage...
Autres articles
Mardi 9 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bijoux, perruques de luxe et argent liquide : À peine gracié, « Tapha » replonge pour treize appartements cambriolés à Keur Massar

Bijoux, perruques de luxe et argent liquide : À peine gracié, « Tapha » replonge pour treize appartements cambriolés à Keur Massar - 11/06/2026

Guinée: éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays

Guinée: éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays - 11/06/2026

“Les chrétiens ne peuvent pas promouvoir la guerre”: le pape tacle Donald Trump

“Les chrétiens ne peuvent pas promouvoir la guerre”: le pape tacle Donald Trump - 11/06/2026

Taïwan tire des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire

Taïwan tire des missiles en direction de la Chine lors d’un exercice militaire - 11/06/2026

Forum des Territoires de Bruxelles : Le maire Alioune Sarr reçoit le

Forum des Territoires de Bruxelles : Le maire Alioune Sarr reçoit le "trophée de la vision politique et du développement urbain." - 11/06/2026

Port de Dakar / Entre vétusté, facturation illégale et ralentissement du trafic : Les acteurs crient au naufrage

Port de Dakar / Entre vétusté, facturation illégale et ralentissement du trafic : Les acteurs crient au naufrage - 10/06/2026

MBACKÉ- Chute spectaculaire de l’antenne de la RTS à’/ Un véhicule serait en cause, les populations riveraines ne veulent plus de l’objet

MBACKÉ- Chute spectaculaire de l’antenne de la RTS à’/ Un véhicule serait en cause, les populations riveraines ne veulent plus de l’objet - 10/06/2026

‎Kandiama (Vélingara): 4 jeunes garçons meurent par noyade...

‎Kandiama (Vélingara): 4 jeunes garçons meurent par noyade... - 10/06/2026

Sénégal - l’Entretien d’Aminata Touré à RT :

Sénégal - l’Entretien d’Aminata Touré à RT : "Au-delà de la communication politique, un objet d’analyse" (Boubacar Ly) - 10/06/2026

Gouvernance territoriale : Le Sénégal accueille les maires d'Afrique du 10 au 12 juin

Gouvernance territoriale : Le Sénégal accueille les maires d'Afrique du 10 au 12 juin - 10/06/2026

Kaolack- 8 mois sans outils de travail: Les étudiants de la Promotion 13 de l’UNCHK haussent le ton…

Kaolack- 8 mois sans outils de travail: Les étudiants de la Promotion 13 de l’UNCHK haussent le ton… - 10/06/2026

Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat: Alpha Thiam prend fonction et décline sa feuille de route

Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat: Alpha Thiam prend fonction et décline sa feuille de route - 10/06/2026

Nécrologie: Dahra Djoloff en deuil avec le décès de l'ancien maire Pape Alioune Sarr

Nécrologie: Dahra Djoloff en deuil avec le décès de l'ancien maire Pape Alioune Sarr - 10/06/2026

Malick Gakou - Sonko : Les dessous d’une fusion assumée avec le Pastef

Malick Gakou - Sonko : Les dessous d’une fusion assumée avec le Pastef - 10/06/2026

Diamaguène : les révélations troublantes de deux talibés conduisent à l’arrestation d’un jeune pensionnaire de daara pour acte contre nature

Diamaguène : les révélations troublantes de deux talibés conduisent à l’arrestation d’un jeune pensionnaire de daara pour acte contre nature - 10/06/2026

[ Contribution] COUPE DU MONDE USA-CANADA-MEXIQUE 2026 : QUAND LE SILENCE DE LA FIFA DEVIENT COMPLICITÉ

[ Contribution] COUPE DU MONDE USA-CANADA-MEXIQUE 2026 : QUAND LE SILENCE DE LA FIFA DEVIENT COMPLICITÉ - 10/06/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : la justice ferme la porte à deux demandes de liberté provisoire

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : la justice ferme la porte à deux demandes de liberté provisoire - 10/06/2026

iPhone, coffre-fort disparu et faux alibis : comment un commerçant est accusé d’avoir détourné près de 69 millions de FCFA

iPhone, coffre-fort disparu et faux alibis : comment un commerçant est accusé d’avoir détourné près de 69 millions de FCFA - 10/06/2026

Médias : APAnews franchit un nouveau cap avec le lancement d’APA360, sa plateforme de contenus visuels

Médias : APAnews franchit un nouveau cap avec le lancement d’APA360, sa plateforme de contenus visuels - 10/06/2026

Éducation :Sept (7) pays francophones en immersion pour la transformation des politiques éducatives

Éducation :Sept (7) pays francophones en immersion pour la transformation des politiques éducatives - 09/06/2026

Adama Sarr accuse Waly Diouf Bodiang de manœuvres contre lui dans sa commune

Adama Sarr accuse Waly Diouf Bodiang de manœuvres contre lui dans sa commune - 09/06/2026

Xi Jinping : je suis très heureux de venir à nouveau dans la belle ville de Pyongyang

Xi Jinping : je suis très heureux de venir à nouveau dans la belle ville de Pyongyang - 09/06/2026

Politique- Yoro Dia à Ousmane Sonko :

Politique- Yoro Dia à Ousmane Sonko : " Tu es de retour mais l'État qui t'avait embastillé, dompté pour te remettre sur le droit chemin de l'opposition légale après l'insurrection est tjrs là et tremblera pas". - 09/06/2026

Diplomatie : le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni en visite d'amitié et de travail au Sénégal

Diplomatie : le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni en visite d'amitié et de travail au Sénégal - 09/06/2026

Crise politique dans la mouvance présidentielle : « Ni Diomaye ni Sonko ne sortira vainqueur de ce duel », Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord

Crise politique dans la mouvance présidentielle : « Ni Diomaye ni Sonko ne sortira vainqueur de ce duel », Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord - 09/06/2026

Chambre criminelle de Thiès: 10 ans de réclusion criminelle requis contre 4 personnes pour vol de bétail

Chambre criminelle de Thiès: 10 ans de réclusion criminelle requis contre 4 personnes pour vol de bétail - 09/06/2026

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Hinton alerte sur la fin de l’humanité

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Hinton alerte sur la fin de l’humanité - 09/06/2026

Double menton, laser et complications : la chute d’une l’esthéticienne star des réseaux sociaux

Double menton, laser et complications : la chute d’une l’esthéticienne star des réseaux sociaux - 09/06/2026

TikTok, accusations et garde à vue : Après la plainte de Sokhna Aïda Diallo, Oustaz Assane Touré passe la nuit en garde à vue

TikTok, accusations et garde à vue : Après la plainte de Sokhna Aïda Diallo, Oustaz Assane Touré passe la nuit en garde à vue - 09/06/2026

Jaxaay : un gendarme suit sa nièce jusqu’à une auberge et fait arrêter son présumé agresseur

Jaxaay : un gendarme suit sa nièce jusqu’à une auberge et fait arrêter son présumé agresseur - 09/06/2026

RSS Syndication