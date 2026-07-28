Grand Magal de Touba : des pluies et des orages annoncés entre le 31 juillet et le 3 août

Les pèlerins qui se rendront à Touba à l’occasion du Grand Magal devront se préparer à des conditions météorologiques pluvieuses. Des activités pluvio-orageuses sont annoncées sur une grande partie du Sénégal, notamment à Touba et dans les localités environnantes, entre le 31 juillet et le 3 août 2026.


Grand Magal de Touba : des pluies et des orages annoncés entre le 31 juillet et le 3 août
Des pluies attendues à Touba et dans ses environs
 
Le Grand Magal de Touba pourrait se dérouler sous la pluie. Selon un bulletin météorologique spécial couvrant la période du vendredi 31 juillet au lundi 3 août 2026, des précipitations sont attendues sur la majeure partie du territoire national.
 
Touba et ses environs figurent parmi les zones susceptibles d’être concernées par ces activités pluvieuses. Cette situation intervient alors que la cité religieuse doit accueillir un important nombre de fidèles venus participer aux différentes activités liées au Grand Magal.
 
Une dégradation annoncée dès la nuit du 31 juillet
 
Les premières activités pluvio-orageuses sont attendues à partir de la nuit du 31 juillet 2026.
 
Elles devraient ensuite se poursuivre jusqu’au 2 août et toucher quasiment l’ensemble du pays. Des pluies accompagnées d’orages pourraient ainsi être enregistrées dans plusieurs régions durant cette période.
 
À Touba, ces conditions météorologiques pourraient coïncider avec les déplacements et les rassemblements des pèlerins dans les différents quartiers de la ville.
 
Une grande partie du territoire concernée
 
Le bulletin spécial indique que les précipitations ne seront pas limitées à la région de Diourbel. La majeure partie du Sénégal devrait également connaître des épisodes pluvieux ou orageux.
 
Les usagers de la route appelés à rejoindre Touba devront ainsi tenir compte de la possibilité de chaussées mouillées et d’une visibilité réduite pendant les épisodes de pluie, particulièrement lors des déplacements nocturnes.
 
Les pèlerins invités à prendre leurs dispositions
 
Face à ces prévisions, les personnes devant se rendre à Touba sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour se protéger de la pluie et préserver leurs effets personnels.
 
Les organisateurs, les transporteurs et les différents services mobilisés autour du Grand Magal devront également intégrer ces conditions météorologiques dans leurs préparatifs.
 
Une attention particulière devra être accordée aux zones pouvant connaître des difficultés d’évacuation des eaux, notamment en cas de précipitations importantes.
 
Les pèlerins sont enfin invités à suivre régulièrement les prochains bulletins météorologiques afin de prendre connaissance de l’évolution des prévisions à l’approche du Grand Magal.
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Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



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