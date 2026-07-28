Bargny : quatre individus déférés pour détention et trafic de crack et de chanvre indien

Le Poste de Police de Bargny a déféré quatre (04) individus au parquet pour détention et trafic de crack de cocaïne (02 grammes) et de chanvre indien (1,5 kilogramme), selon la Police Nationale du Sénégal.

L’affaire a débuté lors d’une opération de contrôle du port du casque par les conducteurs de motocyclettes. Les éléments du Corps urbain, en service au rond-point du TER de Bargny sur la Route nationale n°1, ont interpellé un conducteur de moto Jakarta domicilié à Rufisque. Soumis à une palpation de sécurité, il a été trouvé en possession d’un (01) gramme de crack de cocaïne, dissimulé dans une boîte de préservatifs retrouvée dans la poche de son pantalon.

Interrogé sur la provenance de la drogue, le suspect a déclaré l’avoir acquise auprès d’un ressortissant étranger, par l’intermédiaire d’une femme résidant à la Cité Millionnaire de Rufisque. Il a précisé qu’il convoyait cette marchandise vers Thiès pour la remettre à un autre étranger, moyennant une rémunération de 15 000 francs CFA.

Saisie de l’enquête, la Brigade de Recherches a effectué un déplacement à Rufisque, permettant d’interpeller deux individus à la Cité Millionnaire. La fouille de la chambre de la mise en cause a permis de découvrir un (01) gramme supplémentaire de crack de cocaïne, que son frère tentait de dissimuler pour la couvrir.

Interrogée à son tour, la suspecte a reconnu les faits, affirmant avoir acheté la drogue à un fournisseur étranger pour le compte de son compagnon. Elle a ajouté que son coursier s’approvisionnait habituellement aux Parcelles Assainies, devant le cinéma de l’Unité 3.

À la suite de ces déclarations, une descente aux Parcelles Assainies a conduit à l’interpellation du fournisseur, domicilié à l’Unité 9. La perquisition de sa chambre a permis la saisie d’un kilo et demi (1,5 kg) de chanvre indien. S’il a contesté être le propriétaire de cette herbe, le mis en cause a toutefois reconnu être le fournisseur de crack de la dame de Rufisque.

Au terme de la procédure, les quatre suspects ont été conduits au parquet. La drogue ainsi que la moto Jakarta ont été consignées en vue de leur placement sous scellé.

