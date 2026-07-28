Grand Yoff : six individus interpellés et 74 téléphones saisis au « Maket Bi »

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 26 juillet 2026, au démantèlement du site illicite de commercialisation de terminaux mobiles dit « Maket Bi », sis au marché de Grand Yoff, selon la Police Nationale du Sénégal.

Cette opération s'est soldée par la saisie de 74 téléphones portables et l’interpellation de six (06) individus.

Menée entre 16 heures et 19 heures, cette opération « coup de poing » fait suite à une recrudescence significative de plaintes déposées par des administrés, signalant des vols de téléphones portables dans le secteur et ses environs. Les investigations techniques de géolocalisation menées par les services de police convergent systématiquement vers ledit site.

La Police Nationale du Sénégal rappelle que des actions répressives antérieures avaient permis d’endiguer ce phénomène et de dissuader les individus impliqués dans le recel de biens volés, garantissant ainsi une tranquillité publique appréciée par les populations riveraines. Elle indique toutefois que des observations récentes ont révélé une réinstallation progressive et insidieuse de ces acteurs, compromettant les acquis sécuritaires et nécessitant une intervention diligente pour rétablir l'ordre.

Dans le prolongement de la stratégie de lutte contre la délinquance urbaine et afin de pérenniser le contrôle de la zone, cette nouvelle intervention a permis la saisie à titre conservatoire de 74 téléphones portables : 58 smartphones, six téléphones simples et dix appareils abandonnés sur les lieux par deux fuyards.

Six (06) individus ont été interpellés pour vérification de l’origine des terminaux trouvés par devers eux. Ces suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, tandis que les téléphones ont été consignés.

L’enquête se poursuit.

