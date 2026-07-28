Diomaye à Bamako 24 heures pour renouer les fils du dialogue sahélien

Ce mardi 28 juillet 2026, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pose le pied à Bamako pour une visite de travail et de solidarité de vingt-quatre heures. Une visite historique à plus d'un titre : c'est la première fois qu'il se rend au Mali depuis son accession à la présidence tournante de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Dans un contexte régional marqué par la recomposition des équilibres politiques et sécuritaires au Sahel, ce déplacement envoie un signal fort.

Un contexte diplomatique sous haute tension

Depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO pour former la Confédération des États du Sahel (AES), les relations entre l'organisation régionale et les trois pays sahéliens se sont considérablement refroidies. La rupture institutionnelle est consommée. Pourtant, les réalités humaines, économiques et sécuritaires qui lient ces nations demeurent entières.Cette visite s'inscrit dans la continuité des échanges engagés entre les autorités maliennes et le président sénégalais. En décembre 2024, quelques mois après son élection, Bassirou Diomaye Faye avait choisi Bamako comme l'une des premières étapes de sa tournée sous-régionale. Un geste qui témoigne d'une volonté constante de maintenir le dialogue, par-delà les fractures institutionnelles.

Diomaye, le pont entre deux mondes

Ce qui rend cette visite particulièrement significative, c'est la posture qu'incarne Bassirou Diomaye Faye dans le paysage politique ouest-africain. Panafricaniste assumé, souverainiste dans son discours, il est l'un des rares chefs d'État de la région à entretenir des relations ouvertes et sincères avec les autorités de transition du Mali, tout en présidant la CEDEAO.La cérémonie d'ouverture de la Semaine du Numérique, initialement prévue ce 28 juillet à Bamako, a même été reportée au 1er août pour laisser toute sa place à cette visite d'État. Un détail qui illustre le poids symbolique accordé par les autorités maliennes à cette rencontre au sommet.

Sécurité, humanitaire et économie au menu

Les sujets sur la table sont nombreux et urgents. La situation sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme, les défis humanitaires grandissants, les enjeux économiques et la nécessité de préserver les liens historiques entre les peuples ouest-africains figureront au cœur des échanges entre les deux chefs d'État.Au-delà du cadre institutionnel CEDEAO-AES, c'est aussi la relation bilatérale sénégalo-malienne qui sera au centre des discussions. Les deux pays partagent des liens humains, culturels et économiques profonds, des milliers de familles partagées entre Dakar et Bamako, des corridors commerciaux vitaux, une histoire commune.