Après un premier round marathon, Ismaïla Madior Fall retourne devant la Haute Cour de justice

Un nouveau face-à-face avec les juges



Ismaïla Madior Fall retourne devant la Haute Cour de justice après une première journée d’audience particulièrement longue.



Selon Les Echos , l’ancien ministre de la Justice doit faire face une nouvelle fois aux juges après le renvoi prononcé la semaine précédente.



Le précédent passage devant la juridiction avait été marqué par d’intenses débats juridiques, principalement centrés sur les contestations formulées par la défense.



Plusieurs exceptions soulevées par ses avocats



Les avocats d’Ismaïla Madior Fall avaient présenté un certain nombre d’exceptions de procédure.



Ces arguments préalables visaient à contester certains aspects de la procédure avant que la juridiction ne se prononce sur le fond du dossier.



Les juges ont toutefois décidé de joindre ces exceptions au fond. Cela signifie qu’elles ne seront pas nécessairement tranchées séparément avant l’examen des autres éléments de l’affaire.



Cette décision permet à la Haute Cour de poursuivre les débats tout en réservant son appréciation sur les arguments de la défense.



Le renvoi à huitaine accepté



Au cours de la précédente audience, les avocats avaient également sollicité le report du procès à huitaine.



Cette demande a été acceptée par la juridiction, donnant aux différentes parties un délai supplémentaire avant la reprise des débats.



Le renvoi a également permis aux conseils de préparer leurs prochaines observations et d’affiner leur stratégie face aux questions de procédure jointes au fond.