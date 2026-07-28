Malika : deux individus interpellés après une tentative de vol nocturne sur la VDN 3

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a procédé, le 26 juillet 2026, à l’interpellation de deux (02) individus pour association de malfaiteurs, tentative de vol commis la nuit avec usage de moyens roulants et rébellion.



Les faits se sont déroulés le 26 juillet 2026, aux alentours de 05 heures du matin, à la suite d’un appel d’alerte émanant de chauffeurs signalant la présence d’une bande d’agresseurs opérant sur la Voie de Dégagement Nord (VDN 3).



À la suite de ce signalement, un transport immédiat sur les lieux a permis aux éléments de la brigade spéciale de constater qu’un groupe d’une vingtaine de jeunes, juchés sur des motocyclettes, bloquait la circulation sur la VDN 3 afin d’intercepter les véhicules et de commettre leurs méfaits.



Une course-poursuite s’est alors engagée, permettant aux policiers d’interpeller le chef présumé du gang après une chute de sa moto, qu’il partageait avec deux complices. Face à l’interpellation de leur leader, les autres membres du groupe ont violemment pris à partie les forces de l’ordre. Pour faire face à cette agression, les agents ont dû faire usage de leurs armes à feu en effectuant des tirs de sommation pour disperser la foule hostile.



Poursuivant leur patrouille de sécurisation dans le secteur, les enquêteurs ont repéré un second suspect dont la moto était en panne de carburant. Ce dernier a été interpellé à son tour et conduit au poste de police, en même temps que son engin.



Soumis à un interrogatoire, les deux mis en cause ont vainement tenté de nier les charges retenues contre eux. Ils ont été placés en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, tentative de vol commis la nuit avec usage de moyens roulants et rébellion.



Leurs motocyclettes ont été consignées au poste de police, et une enquête approfondie est ouverte pour identifier et interpeller les autres membres du gang en fuite.



Source : Police Nationale du Sénégal.