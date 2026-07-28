Horreur à Kolda : il abuse à plusieurs reprises de sa demi-sœur mineure et l’engrosse, la justice le condamne à cinq ans de prison

Une affaire d’inceste qui bouleverse le département de Kolda



La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda a vidé une affaire particulièrement choquante portant sur des faits d’inceste commis au sein d’une même famille.



D’après L’observateur, l’accusé, A. Seydi, âgé de 27 ans, ancien talibé devenu cultivateur et marié, a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de sa demi-sœur consanguine, une collégienne en classe de sixième.



Les faits remontent à environ un an dans le village de Sinthiang Saïdou, situé dans la commune de Guiro Yoro Bocar, département de Kolda.





Des agressions sexuelles répétées jusqu’à une grossesse



Selon les éléments rapportés devant la Cour, A. Seydi nourrissait depuis longtemps des intentions envers sa demi-sœur.



Profitant de la proximité familiale, il serait finalement passé à l’acte avant de récidiver à plusieurs reprises.



Toujours selon L’observateur, ces violences sexuelles répétées ont conduit à une grossesse de la jeune victime.



Craignant le scandale et souhaitant poursuivre ses études, l’adolescente avait demandé à rejoindre sa tante installée à Salikégné. Son père, ignorant les véritables raisons de cette demande, avait accepté son départ.





Le secret éclate au sein de la famille



C’est finalement chez sa tante que la jeune fille décide de révéler les faits.



Interrogée par cette dernière, elle raconte les agressions sexuelles dont elle affirme avoir été victime et désigne son demi-grand-frère comme auteur.



L’affaire est immédiatement portée devant les autorités compétentes, conduisant à l’arrestation d’A. Seydi et à son placement en détention préventive.





Le témoignage bouleversant de la victime devant la Cour



À la barre, la collégienne livre un récit particulièrement éprouvant.



Selon L’observateur, elle explique avoir subi trois agressions sexuelles en l’espace d’un mois.



Elle précise que les faits se seraient déroulés tantôt dans la chambre de son demi-grand-frère, tantôt dans celle de leur mère.



Questionnée sur les raisons qui l’ont poussée à quitter le domicile familial, elle répond qu’elle ne supportait plus les agressions répétées et ne voulait pas que sa famille découvre sa grossesse.





L’accusé reconnaît les relations mais nie toute contrainte



Face aux magistrats, A. Seydi confirme avoir entretenu des rapports sexuels avec sa demi-sœur.



Il affirme toutefois ne jamais l’avoir forcée ni contrainte.



Une version qui n’a pas convaincu l’accusation.



Le ministère public a qualifié les faits d’une extrême gravité et requis une peine de dix ans de réclusion criminelle, estimant qu’aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue.





La défense plaide la clémence



L’avocat de la défense a demandé à la Chambre criminelle de faire preuve de clémence.



Il a notamment insisté sur les regrets exprimés par son client et sur les conséquences déjà subies par l’ensemble de la famille à la suite de cette affaire.





La Chambre criminelle tranche



Après les débats, la Chambre criminelle a reconnu A. Seydi coupable des faits d’inceste et des abus sexuels commis sur sa demi-sœur.



Selon L’observateur, il a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle, une peine inférieure aux dix années réclamées par le ministère public.