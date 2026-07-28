Dates effacées, emballages trafiqués : la Brigade d’hygiène frappe au cœur du marché Petersen

Une vidéo virale à l’origine de l’enquête



L’affaire a éclaté après la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant des canettes de boissons périmées qui auraient été récupérées avant d’être réintroduites dans le commerce à travers des emballages ou des marquages falsifiés.



Selon Libération, les faits signalés dans cette vidéo se seraient déroulés au marché Petersen, un important espace commercial et de transport situé en plein centre de Dakar.



Alertée par ces images, la Sous-brigade départementale d’hygiène de Dakar aurait ouvert une enquête. Les premières vérifications auraient permis d’établir qu’une quantité importante de produits périmés circulait à travers le territoire national. Le journal indique qu’un certain Pape Tall, présenté comme activement recherché, serait notamment cité dans cette affaire.



Une descente organisée le 24 juillet à Petersen



Le 24 juillet, vers 10 heures, les agents de la Sous-brigade départementale d’hygiène ont organisé une descente à Petersen. L’objectif était de contrôler les cantines et boutiques situées autour de la gare afin de vérifier la conformité des produits proposés aux consommateurs.



Les opérations ont conduit à l’interpellation de trois personnes : Assane Diop, âgé de 36 ans, Modou Bèye, âgé de 52 ans, et Papa Ndiaye, âgé de 39 ans.



Ils ont été déférés au parquet pour des faits présumés de non-retrait, de dissimulation et de vente de produits périmés impropres à la consommation, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui.



Des dizaines de cartons découverts dans une cantine



Chez Modou Bèye, propriétaire d’une cantine, les agents ont découvert 26 cartons d’une boisson désignée sous l’appellation « Bx », ainsi que deux cartons de boisson « Ya coco ». D’après les constatations rapportées par Libération , tous ces produits étaient périmés depuis plusieurs mois.



Interrogé sur la provenance de la marchandise, Modou Bèye aurait expliqué que les produits avaient été déposés dans sa cantine par une femme appelée Ndèye, qui serait originaire de Kaolack.



Le commerçant aurait également affirmé ne pas avoir vérifié les dates de péremption, soutenant qu’il ne savait pas lire.



Les contrôleurs auraient cependant relevé un élément particulièrement préoccupant : les dates initialement inscrites sur les produits saisis auraient été effacées avant que de nouvelles dates ne soient apposées, donnant ainsi l’impression que les boissons étaient toujours consommables.



Des canettes aux dates présumées falsifiées dans un garage



Les agents ont également procédé à des vérifications dans l’espace de restauration du garage de Petersen appartenant à Assane Diop.



Sur place, ils ont découvert des canettes périmées portant des dates qui auraient été trafiquées. Durant son audition, Assane Diop aurait déclaré que ces produits avaient été déposés sur les lieux par une femme, sans fournir davantage de précisions sur son identité ou sur les conditions de leur livraison.



Cette version devra être examinée par les enquêteurs, qui cherchent à déterminer si les commerçants étaient de simples dépositaires ou s’ils avaient connaissance de la manipulation présumée des produits.



Nesquik, boissons et sachets de jus également saisis



Dans la boutique de Papa Ndiaye, située dans la même zone, les agents ont mis la main sur plusieurs cartons de boissons, trois pots de Nesquik et des sachets de jus. Tous les produits étaient, selon Les Échos, arrivés à expiration.



Face aux enquêteurs, le commerçant aurait reconnu avoir « oublié » de contrôler les dates de péremption. Les emballages d’origine auraient pourtant été modifiés ou trafiqués, ce qui pourrait compliquer sa ligne de défense.



Une menace directe pour les consommateurs



Au-delà des responsabilités individuelles, cette affaire pose la question de la surveillance des circuits de distribution des denrées alimentaires.



La vente de produits arrivés à expiration, surtout lorsque les dates sont volontairement effacées ou remplacées, prive le consommateur de toute possibilité de vérifier la qualité de ce qu’il achète.



Les personnes les plus exposées sont les voyageurs, les travailleurs et les nombreux usagers qui fréquentent quotidiennement le marché et la gare Petersen.