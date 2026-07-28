Nécrologie : Décès de Mohamed Fadel Gaye, ancien maire de Dakar-Plateau et ancien sénateur

L’ancien maire de Dakar-Plateau et ancien sénateur de Dakar, Mohamed Fadel Gaye, n’est plus! Figure politique ayant marqué la vie de la commune de Dakar-Plateau, Mohamed Fadel Gaye laisse le souvenir d'un homme engagé au service de sa collectivité et des institutions de la République.

En cette douloureuse circonstance, de nombreux hommages lui sont rendus. Les condoléances les plus attristées sont adressées à sa famille éplorée, en particulier à Monsieur Abdoul Khadr Gaye, président de l'EMAD.

Les pensées et prières accompagnent également le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, premier maire de la commune d'arrondissement de Dakar-Plateau, élevé au rang de maire honoraire, ainsi que Monsieur Alioune Ndoye, actuel maire de Dakar-Plateau.

Les condoléances sont également exprimées à l'historien-chercheur Alassane Diagne, dit « Alou », du Pencc de Thieudem, ainsi qu'à Maître Doudou Ndoye, doyen des avocats et ancien ministre.

En cette période de deuil, Dakaractu présente ses sincères condoléances à l'ensemble de la famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à tous ceux qui ont connu et côtoyé le défunt.