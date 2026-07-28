USSEIN : de nouvelles infrastructures pédagogiques réceptionnées à Fatick

Le site de Fatick de l’Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima Niass (USSEIN) vient de réceptionner de nouvelles infrastructures pédagogiques, une avancée destinée à améliorer les conditions d’enseignement et d’accueil des étudiants.


USSEIN : de nouvelles infrastructures pédagogiques réceptionnées à Fatick
Le campus de Fatick se renforce
 
Le développement des infrastructures de l’Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima Niass franchit une nouvelle étape avec la réception de nouveaux équipements pédagogiques sur son site de Fatick.
 
Cette évolution intervient alors que l’université poursuit l’amélioration progressive de ses différents campus répartis entre Fatick, Kaolack et Kaffrine.
 
Un vaste projet universitaire
 
Le campus de Fatick fait partie des principaux sites concernés par le programme d’extension de l’USSEIN.
 
Les projets déjà présentés par l’université prévoient notamment un amphithéâtre de grande capacité, des salles de cours, des salles de travaux pratiques, une bibliothèque, des bureaux administratifs, des logements étudiants, un restaurant universitaire ainsi que plusieurs équipements sportifs et sociaux.
 
Le campus est implanté sur une importante assiette foncière destinée à accompagner la croissance des effectifs et le développement des formations universitaires.
 
Les conditions d’études au centre des investissements
 
L’USSEIN a également engagé ces derniers mois plusieurs actions destinées à améliorer la sécurité et les conditions d’études.
 
Des lampadaires solaires ont notamment été installés sur les campus de Fatick, Kaolack et Kaffrine avec l’appui de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables, afin d’améliorer l’éclairage des voies d’accès, des espaces universitaires et des équipements sportifs.
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Mardi 28 Juillet 2026
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