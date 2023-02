VIOLENCES À TOUBA - Serigne Modou Kara Mbacké dénonce, propose des solutions et prend un engagement.

Suite aux violences enregistrées hier entre Touba et Mbacké ayant provoqué le saccage des boutiques de Senchan et d’une station Total, la mise à sac de l’agence Sonatel et du point de collecte de la mairie, l’incendie d’une autre station Total, la destruction de petits commerces, l’arrestation de 57 personnes avec à côté 35 blessés etc…, Serigne Modou Kara Mbacké a estimé urgent pour lui d'avoir voix au chapitre.

Accroupi dans son salon, le leader du Silkum Jawahiri a ainsi lancé un appel à l’endroit des khalifes des grandes concessions Mourides (descendants de Serigne Touba et familles de Cheikhs) à mettre en place un collectif. Celui-ci devra aller s’entretenir avec Serigne Mountakha Mbacké afin d’être investi, par ce dernier, d’une importante mission de médiation et de sensibilisation envers les Mourides. « J’ai commencé à admirer Serigne Mountaqa et à faire des poèmes sur lui alors qu’il n’était même pas encore Khalife Général des Mourides (…). J’estime que ceux qui lui sont proches et principalement les Khalifes Mourides des grandes concessions, devraient former un bloc autour de lui. Qu’ils viennent lui parler et requérir son aval. Serigne Touba est venu au monde pour sauver l’être humain. Il s’agira de lui demander de les laisser s’adresser aux Mourides d’abord, ceux-là qui disent ouvertement être disciples de Serigne Touba. Juste obtenir l’autorisation de parler aux jeunes Mourides qui détruisent les biens d’autrui entre Touba et Mbacké et partout ailleurs dans le pays. Si le Khalife responsabilise ces gens, tout le monde sera sensibilisé. »

Serigne Modou Kara Mbacké d’annoncer en ce qui le concerne, une initiative qu’il a fini de prendre. « J’irai personnellement rencontrer les chefs religieux et les hommes politiques pour leur parler. Cette violence doit cesser car elle ne nous mènera que vers le chaos et personne ne sera épargné... »