[VIDEO] Procés Ousmane Sonko/Adji Sarr: Ziguinchor se rebelle

Les abords de la maison du leader du Pastef et non moins Maire de la ville de Ziguinchor ont été ce lundi le théatre de violents affrontements entre des forces de l'ordre et des manifestants fidéles à Ousmane Sonko.



Des échanges de jets de pierres et de gaz lacrymogene ont fait des bléssés. Des manifestations qui ont éclaté à la veille du procés de Ousmane Sonko contre Adji Sarr pour accusation de viol. Les pro- Sonko dénoncent un complot ourdi par le régime en place pour l'ecarter de la présidentielle de 2024.