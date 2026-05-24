Rupture entre Diomaye et Sonko :Un " choc" chez les Sénégalais de Genève


Rupture entre Diomaye et Sonko :Un " choc" chez les Sénégalais de Genève

Le vendredi 22 mai, peu avant 22 heures à Genève (20 heures au Sénégal), alors que l'artiste Ismaïla Lô faisait vibrer la mythique salle de L'Alhambra à l’occasion du Printemps de la Francophonie et de la Journée mondiale de l’Afrique, les Sénégalais vivant en Suisse ont été secoués par une nouvelle inattendue : le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, quelques heures après son face-à-face avec les députés à l’Assemblée nationale.

Une annonce qui a suscité stupeur, interrogations et inquiétudes au sein de la diaspora sénégalaise présente à Genève.

Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, qui séjournait à Genève dans le cadre d’une rencontre de l’ONU sur l’OMS et qui avait assisté à des activités aux côtés du secrétaire général de l’OMS, aurait lui-même été surpris par l’annonce du départ d’Ousmane Sonko et de la dissolution du gouvernement.

« Nous avons tous été surpris par cette nouvelle. Vraiment, on ne s’attendait pas à ça. C’est trop précoce. Les deux hommes devaient cheminer ensemble jusqu’en 2029, c’était aussi cela la promesse. Cette situation risque de bloquer le pays », s’inquiète M. Cissé, rencontré à Genève.

Pour Djibril, également membre de la diaspora sénégalaise, cette rupture était prévisible : « Diomaye n’aime pas qu’on lui dise la vérité et Sonko est véridique. C’est ça le problème entre les deux. On voyait cette rupture venir, mais pas aujourd’hui », déplore-t-il.

À l’aéroport de Genève, ce samedi 23 mai,  après le contrôle des passeports, un agent africain a lui aussi réagi à la situation politique sénégalaise : « Mais qu’est-ce qui se passe au Sénégal ? On misait sur le duo Diomaye-Sonko… C’est dommage », lance-t-il avec inquiétude.

D’autres observateurs estiment cependant que cette séparation pourrait permettre une nouvelle dynamique politique. « Cette séparation est peut-être mieux pour le pays. Beaucoup de choses étaient bloquées. Le FMI fait pression sur le Sénégal et peut-être qu’avec le départ de Sonko, certains financements pourront être débloqués », analyse un citoyen européen rencontré à l'Aéroport de Genève.

Entre surprise, inquiétude et spéculations, la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko continue de faire réagir les Sénégalais de la diaspora, notamment à Genève, où la nouvelle a surpris beaucoup de nos compatriotes. 

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Dimanche 24 Mai 2026
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