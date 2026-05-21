Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste entre cadres indéboulonnables et nouvelle génération

Édouard Mendy

Mory Diaw

Yehvann Diouf

Krépin Diatta

Antoine Mendy

Kalidou Koulibaly

El Hadji Malick Diouf

Mamadou Sarr

Moussa Niakhaté

Moustapha Mbow

Abdoulaye Seck

Ismaïl Jakobs

Ilay Camara

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Lamine Camara

Habib Diarra

Pathé Ciss

Pape Matar Sarr

Bara Sapoko Ndiaye

Sadio Mané

Ismaïla Sarr

Iliman Ndiaye

Assane Diao

Ibrahim Mbaye

Nicolas Jackson

Bamba Dieng

Chérif Ndiaye

Pape Bouna Thiaw

Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Une sélection marquée par la présence des cadres habituels de l’équipe nationale, mais aussi par l’arrivée de plusieurs jeunes talents.Avec ce mélange d’expérience et de jeunesse, le Sénégal espère réaliser un grand parcours lors du Mondial 2026.