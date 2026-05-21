Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste entre cadres indéboulonnables et nouvelle génération

Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Une sélection marquée par la présence des cadres habituels de l’équipe nationale, mais aussi par l’arrivée de plusieurs jeunes talents.
Gardiens
Gardiens
- Édouard Mendy
- Mory Diaw
- Yehvann Diouf
- Krépin Diatta
- Antoine Mendy
- Kalidou Koulibaly
- El Hadji Malick Diouf
- Mamadou Sarr
- Moussa Niakhaté
- Moustapha Mbow
- Abdoulaye Seck
- Ismaïl Jakobs
- Ilay Camara
- Idrissa Gana Gueye
- Pape Gueye
- Lamine Camara
- Habib Diarra
- Pathé Ciss
- Pape Matar Sarr
- Bara Sapoko Ndiaye
- Sadio Mané
- Ismaïla Sarr
- Iliman Ndiaye
- Assane Diao
- Ibrahim Mbaye
- Nicolas Jackson
- Bamba Dieng
- Chérif Ndiaye
- Pape Bouna Thiaw
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