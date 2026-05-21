Tête à tête avec le Président de la République : Amadou Ba livre le contenu des échanges…

L’ancien premier ministre Amadou Ba a participé ce jeudi à la rencontre convoquée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye avec les anciens Premiers ministres du Sénégal, dans le cadre du dialogue national.



Intervenant dans un contexte de fortes attentes sociales et d’inquiétudes sur la situation économique, l’ancien chef du gouvernement a appelé à des réponses rapides, crédibles et pragmatiques aux préoccupations des Sénégalais. Il a également insisté sur la nécessité pour le pays de préserver sa crédibilité vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, afin d’éviter que les difficultés actuelles ne s’installent dans la durée.



Sur le volet électoral, Amadou Ba a plaidé pour l’octroi d’un délai supplémentaire permettant aux différentes parties prenantes de finaliser leurs observations dans de bonnes conditions, dans un esprit d’écoute et de responsabilité. Il a par ailleurs rappelé l’impératif pour le Sénégal de rester vigilant face aux évolutions sécuritaires de son environnement sous-régional, tout en renforçant les capacités des forces de défense et de sécurité.



À l’issue de la rencontre, l’ancien Premier ministre a réaffirmé son ancrage dans l’opposition, tout en se disant disponible à participer, chaque fois que nécessaire, aux échanges portant sur les intérêts fondamentaux du pays.