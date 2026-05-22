Ousmane Sonko: « Les différents dans Pastef ne se règlent pas par des décrets »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à recadrer publiquement la gestion des tensions internes à son parti, Pastef, lors de la séance plénière de questions d’actualité à l’Assemblée nationale ce vendredi matin. Face aux députés, il a affirmé avec fermeté que les divergences au sein du mouvement qu’il dirige ne sauraient être arbitrées par la voie réglementaire, renvoyant ainsi dos à dos ceux qui cherchaient à instrumentaliser d’éventuelles fractures internes pour fragiliser l’exécutif.