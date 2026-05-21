Amadou Bâ répondant au dialogue : « Je serai présent avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation »

L’ancien Premier ministre Amadou Ba a annoncé sa participation à la rencontre convoquée par le Président Bassirou Diomaye Faye et qui réunit les anciens chefs de gouvernement dans le cadre du dialogue national.



Dans une déclaration ce matin, l’ex-candidat à la présidentielle de 2024 dit répondre présent « avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation ». D’ailleurs, Amadou Bâ rappelle la nécessité, dans le contexte actuel, de « concertations et de partage d’expériences » pour contribuer à la stabilité du pays et à la consolidation des institutions.