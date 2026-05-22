Cyberattaques contre le trésor : Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba se prononce...

Toujours à la tribune lors de la séance des questions d’actualité ce vendredi à l’Assemblée nationale, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a abordé la question des cyberattaques visant le trésor. Il a indiqué que le gouvernement disposait des moyens de faire face à cette menace sans interruption durable des services financiers publics.







Le ministre a révélé que les systèmes de l’État font l’objet de centaines d’attaques informatiques, auxquelles les équipes techniques répondent en continu. Tout en reconnaissant qu’il serait illusoire de prétendre à une immunité totale, Cheikh Diba a insisté sur la capacité de résilience du dispositif mis en place, conçu pour permettre une reprise rapide des activités à chaque incident.







Sur le plan opérationnel, le ministre a tenu à rassurer les agents de l’État en annonçant que le paiement des salaires serait effectué d’ici la fin du week-end, preuve selon lui que la continuité du service est maintenue malgré la pression cyber. « Le plus important, c’est de se relever rapidement et de pouvoir continuer », a-t-il conclu.

