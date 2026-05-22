Insolite : le député Guy Marius Sagna dort en pleine séance plénière.

Alors que les débats battaient leur plein à l’Assemblée nationale lors des questions d’actualité au gouvernement, une scène inattendue a attiré l’attention des internautes et des observateurs. Le député Guy Marius Sagna a été aperçu en train de dormir en pleine séance plénière, un moment insolite qui risque de faire réagir sur les réseaux sociaux.