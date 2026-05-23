Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome

Le Chef de l’État a successivement reçu ce samedi Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, ainsi que trois anciens ministres de l’Intérieur : Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome. Des figures qui, à des époques différentes, ont tenu les rênes de la sécurité intérieure et de la gestion gouvernementale du pays.
Les entretiens ont permis d’aborder les grands défis auxquels le Sénégal est aujourd’hui confronté. Sur le volet sécuritaire, les discussions ont débordé le cadre traditionnel pour embrasser ses prolongements contemporains : l’emploi des jeunes, l’exploitation des hydrocarbures et la cybersécurité, trois enjeux devenus indissociables de la stabilité nationale.
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