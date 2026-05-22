Marché agricole T0520/22 : La société espagnole INTERMAQ rejette les déclarations du ministre Mabouba Diagne

Concernant les équipements bloqués au Port Autonome de Dakar, INTERMAQ impute cette situation à l’incapacité du Ministère à délivrer les titres d’exonération douanière prévus au contrat, et met en garde contre toute tentative de réquisition, qui exposerait selon elle l’État sénégalais à de sérieuses conséquences juridiques et financières.

La société exige un démenti public du ministre et se réserve le droit d’engager des recours judiciaires au Sénégal comme en Espagne. Le ministère de l’Agriculture n’a pas encore répondu publiquement à ces accusations.

La société espagnole INTERMAQ 2012 S.L., titulaire d’un marché public conclu en 2022 avec le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE) du Sénégal, a publié un communiqué de presse pour démentir les propos tenus par le ministre Mabouba Diagne lors de l’émission Matinale de la TFM. La firme basée en Espagne considère que ces déclarations sont infondées et gravement préjudiciables.Le marché N°T0520/22, portant sur la fourniture d’équipements agricoles et la construction de 120 entrepôts de stockage est au cœur du litige. En effet, INTERMAQ conteste notamment les chiffres avancés par le ministre, qui aurait affirmé que la société avait perçu 65 milliards FCFA pour des livraisons évaluées à seulement 17 milliards. La société affirme qu’un solde de près de 9,9 millions d’euros lui reste dû par le Ministère, dont une facture impayée depuis décembre 2024.