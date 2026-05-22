Fonds politiques : Quand Ousmane Sonko révèle un profond désaccord avec le président Diomaye et menace de passer en Conseil des ministres

Devant les députés, le Premier ministre Ousmane Sonko a levé le voile sur une divergence avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye concernant le contrôle des fonds politiques, une réforme pourtant portée comme étendard par leur camp lors de la campagne présidentielle.



Ousmane Sonko a rappelé que c’est le député Guy Marius Sagna qui avait pris l’initiative parlementaire pour légiférer sur la question. Une démarche que le chef du gouvernement dit ne pas avoir approuvée dans sa forme, estimant que c’est à l’exécutif, et non à l’Assemblée nationale, de porter un tel projet. Il indique avoir alerté le président de la République en ce sens, plaidant pour que le gouvernement ne reste pas les bras croisés face à cet enjeu.



Mais la réponse du président Diomaye aurait été prudente : le chef de l’État lui aurait demandé de lui laisser le temps d’évaluer la faisabilité de la réforme, sans donner d’échéance précise.



Face à cette temporisation, Ousmane Sonko a clairement prévenu : si le président tarde à trancher, il n’hésitera pas à soumettre lui-même le projet en Conseil des ministres pour adoption. Une sortie qui, au-delà du dossier des fonds politiques, illustre les tensions de gouvernance qui persistent entre les deux têtes de l’exécutif sénégalais.