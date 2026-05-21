Consultations présidentielles : Amadou Bâ, Mimi Touré, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye reçus ce matin au Palais de la République

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu ce jeudi, en audiences successives au Palais, quatre anciens Premiers ministres : Amadou Bâ, Aminata Touré, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye. Une journée inhabituelle, dense en symboles, qui marque une démarche délibérée de consultation des figures ayant exercé les plus hautes responsabilités gouvernementales sous les régimes précédents.



Amadou Bâ, candidat malheureux de la coalition au pouvoir à la présidentielle de mars 2024 et désormais figure de l’opposition, côtoie dans cette liste Aminata Touré, ancienne alliée devenue critique virulente du régime de Macky Sall. Hadjibou Soumaré, qui dirigea le gouvernement sous Abdoulaye Wade, et Abdoul Mbaye, Premier ministre du début du premier mandat de Macky Sall, complètent un tableau qui traverse les générations et les sensibilités politiques.



Si le contenu des entretiens n’a pas été officiellement divulgué, le choix de ce format reste une série de tête-à-tête regroupés en une seule journée suggère une démarche structurée, probablement liée aux chantiers institutionnels en cours. Réforme du code électoral, tensions au sein de l’exécutif, recomposition du paysage politique : les sujets susceptibles d’alimenter de tels échanges ne manquent pas.



En conviant sous le même toit, le même jour, des hommes et des femmes issus d’horizons politiques distincts, Bassirou Diomaye Faye pose un acte de souveraineté rare dans une séquence politique marquée davantage par les affrontements que par les concertations.