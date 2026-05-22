Actes contre nature / La position ferme de Ousmane Sonko: « Même les gros poissons ne seront pas épargnés… »

Devant l’Assemblée nationale sur la question des actes contre nature à l’occasion de la séance des questions d’actualité ce vendredi à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a défendu avec fermeté la loi portant durcissement des sanctions relatives à ces actes, affirmant qu’elle s’appliquera sans distinction ni complaisance.







Il a notamment averti que les poursuites ne s’arrêteront pas aux petits acteurs : les « gros poissons », selon ses propres termes, seront également traqués et traduits en justice car, estime y-il, « l’objectif est d’éradiquer complément ce phénomène dans ce pays.., ».







Le Premier ministre en a également profité pour adresser un message sans ambiguïté aux pays occidentaux qui auraient émis des réserves sur cette législation, martelant que le Sénégal n’a de leçon à recevoir d’aucun d’entre eux. Une posture souverainiste assumée, dans la lignée des positions qu’il défend depuis son accession aux responsabilités.

