NÉCROLOGIE - Touba en deuil avec le décès de Serigne Abdourahmane Fall, petit fils de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou

La communauté mouride et la famille Fall sont en deuil. Serigne Abdou Rahmane Fall, fils de Serigne Mortalla Fall Ibn Mame Cheikh Ibra Fall et de Sokhna Mbène Fallou Binetou Serigne Fallou Mbacke, est décédé ce jeudi 21 mai 2026.
D’une grande piété, le défunt était issu d’une lignée réputée pour son attachement à l’héritage spirituel de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou Mbacke.
La levée de corps aura lieu aujourd’hui même à 17h et l ’inhumation suivra juste après.
D’une grande piété, le défunt était issu d’une lignée réputée pour son attachement à l’héritage spirituel de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou Mbacke.
La levée de corps aura lieu aujourd’hui même à 17h et l ’inhumation suivra juste après.
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