Limogeage de Sonko : Les étudiants à l’UCAD saluent le geste de Diomaye et scandent son nom

Ce ralliement spontané s’inscrit dans un contexte de profonde tension entre la communauté universitaire et l’exécutif. La crise avait atteint un point culminant en février 2026 avec la mort d’un étudiant, Abdoulaye Ba, 20 ans, en deuxième année de médecine, lors de l’intervention des forces de l’ordre sur le campus de l’UCAD. Le collectif estudiantin avait alors tenu directement pour responsable le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait accusé les meneurs de la contestation d’être financés par des politiciens.



Le départ de Sonko est donc perçu, dans certaines franges du monde étudiant, comme une rupture salutaire. Lors de sa dernière intervention devant les députés, le désormais ex-Premier ministre avait lui-même déclaré : « Je ne suis pas un Premier ministre qui obéit aveuglément et qui acquiesce à tout » une posture qui, aux yeux de ses détracteurs sur les campus, symbolisait une arrogance incompatible avec les promesses de la rupture.